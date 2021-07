Calciomercato Fiorentina – Pradè ha deciso: sarà lui il sostituto di Vlahovic

Manca circa un mese all'inizio della Serie A e la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata. I viola sono chiamati ad un duro avvio di campionato. All'esordio affronteranno all'Olimpico la Roma di Mourinho, mentre alla terza e alla quinta giornta i toscani se la vedranno rispettivamente con Atalanta ed i nerazzurri di Simone Inzaghi. Nel mezzo anche le insidiose gare contro Torino e Genoa. La società gigliata vuole regalare ad Italiano una squadra in grado di lottare per obiettivi ambiziosi. Servirà un grande calciomercato. Tuttavia, i tifosi hanno seriamente paura di dover dire addio al loro beniamino: Dusan Vlahovic. Vediamo chi potrebbe essere il suo erede <<<