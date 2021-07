Mercato Fiorentina – Problemi in vista: Callejon avvisa Italiano

Lo spagnolo José Maria Callejon, sembra avere ancora dei problemi con la società viola. L'anno scorso era arrivato per sostituire il talento italiano Federico Chiesa che era da poco passato ai rivali della Juventus. Nel 3-5-2 prima di Iachini e poi di Prandelli, non ha mai trovato spazio e fiducia, perché impiegato in ruoli che al giocatore spagnolo non competono. L'acquisto stava per rivelarsi un completo flop fino all'inizio di questa stagione, dove con l'arrivo di Italiano, il giocatore finalmente ha ritrovato il suo habitat naturale, cioè quello di esterno in un 4-3-3. C'è un insidia in vista per i tifosi viola, scopri qual è il problema.