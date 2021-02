Udinese, Prandelli commenta la sconfitta con i bianconeri

Vince uno a zero l'Udinese di Luca Gotti, lo fa sulla Fiorentina e il tecnico dei viola ha commentato la gara. Ecco le sue parole

UDINE - Torna alla vittoria l'Udinese di Luca Gotti, dopo il pareggio in rimonta sul Parma. Sugli scudi c'è Ilija Nestorovski che ha segnato il goal vittoria contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Punti importanti per i bianconeri che ormai hanno raggiunto una posizione abbastanza tranquilla in classifica. Il tecnico dei viola ha commentato la gara dello stadio Friuli, ecco che cosa ha detto l'allenatore, in vista anche della prossima sfida di campionato, mercoledì prossimo: