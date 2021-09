Mercato Fiorentina – Il rinforzo in attacco è già in casa

Dopo diverse stagioni negative, la Fiorentina ha voglia di tornare a competere per obiettivi importanti. L'Europa manca da tanti, troppi anni. La società ha deciso di puntare su un allenatore giovane, ma ambizioso.

Nelle prime due giornate si è subito vista la mano di Italiano, ma c'è ancora tanto da migliorare . Dal mercato sono arrivati giocatori importanti come Nico Gonzalez (acquisto più oneroso nella storia della Viola), Lucas Torreira e Matija Nastasic.

E’ mancata la ciliegina sulla torta. I toscani hanno a lungo inseguito l'esterno d'attacco (in particolare Berardi e Orsolini), ma alla fine non è arrivato nessun innesto. Tuttavia, il rinforzo potrebbe già essere in casa. Ecco di chi si tratta <<<