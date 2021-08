Calciomercato Fiorentina – Romano ci va giù pesante: “Non c’è accordo”

A quanto pare la faccenda rinnovi in casa viola è destinata ad andare sempre peggio. Un'ultim'ora di Fabrizio Romano lascia sotto shock tutti i tifosi. I problemi per i rinnovi riguardano tre giocatori e al momento tutti e tre sembrano in uscita. Il primo è Nikola Milenkovic che ha avuto diversi interessamenti nelle ultime ore. Il secondo è la bandiera German Pezzella, persino con il capitano l'accordo per il prolungamento di contratto sembra essere distante. Il terzo invece lo potete scoprire seguendo l'articolo. Si parla della punta di diamante del team. Le offerte per lui arrivano puntuali e precise. Addio imminente <<<