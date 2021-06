Notizie Atalanta – Romero: il mio futuro? Spero l’Atalanta mi riscatti!

Il difensore nerazzurro è stato uno dei protagonisti della stagione, il suo desiderio è quello di restare a Bergamo

L' esperienza in Italia- L' argentino esordisce dicendo: "Quando mi lasciarono a Genoa non sapevo di non essere ancora pronto per giocare con loro: dovevo accumulare altra esperienza in Serie A. L'estate scorsa il club bianconero ha cambiato allenatore e ho capito che sarebbe stato difficile restare: ci speravo, ma c'erano tanti difensori centrali. Ho chiamato il mio agente e gli ho chiesto di cercare una soluzione. A me non serve giocare cinque o sei partite a stagione. Sono giovane, per crescere ho bisogno di giocare. Non voglio rimanere in panchina". Rivolgendo più di un pensiero alla Vecchia Signora, proprietaria del suo cartellino ancora per pochi giorni, visto che la Dea si appresta a riscattarlo, ha detto: "Bonucci? Mi ha fatto i complimenti per la qualificazione in Champions conquistata con l’Atalanta".