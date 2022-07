Sampdoria News, annuncio su Falcone! Cambia tutto: due nuovi attaccanti

Prima si vende e poi si compra, il diktat è abbastanza chiaro. La sensazione è che dalla prossima settimana ne vedremo delle belle. Tutto comincia da Falcone. L'alternanza con Audero gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra. Adesso vuole la garanzia di un posto da titolare e il Lecce non vede l'ora di accontentarlo. Pare che sia davvero tutto fatto. In Liguria non hanno perso tempo e si sono portati avanti trovando già il sostituto.