Notizie Atalanta – Sartori: ”Mercato? Girano cifre esagerate. Gasperini…”

Il direttore dell'area tecnica dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport

Se l'Atalantain questi anni ha raggiunto risultati incredibili, parte del merito è sicuramente di Giovanni Sartori. Il direttore dell'area tecnica della Dea è intervenuto ai microfoni di TuttoSport per parlare di ciò che sta accadendo sul calciomercato ed anche di Gasperini.

SITUAZIONE CALCIOMERCATO - ''Ad essere sincero, mi aspettavo un po’ come tutti un mercato con prezzi più bassi rispetto al passato. Invece, in questo momento, sta succedendo il contrario: tutti provano a vendere un giocatore a cifre altissime cercando di sistemare situazioni complicate. Non so per quale motivo. Per ora è un mercato bloccato: pochi soldi che circolano e costi di cartellini, ma non solo, che sono davvero esagerati e spropositati".

MODUS OPERANDI DELL'ATALANTA - "Al giorno d'oggi ci sono tante società che devono vendere per poter poi acquistare e tengono i prezzi alti, non so per quanto tempo potranno farlo. Incide anche la durata del contratto, più è lunga più i prezzi sono alti. Di certo chi non ha bisogno di vendere ha un approccio diverso. Ormai chi tratta con noi conosce perfettamente le linee che segue il nostro mercato, le stesse da qualche anno, ormai. Abbiamo indicazioni precise e paletti chiari da parte della proprietà, non ce ne discostiamo e andiamo avanti per la nostra strada. Gli operatori con cui ci interfacciamo lo sanno bene e quindi non è una sorpresa per nessuno: noi dell'Atalanta non vogliamo uscire dai nostri parametri''.

GASPERINI - ''In questo grande vortice di tecnici, l’Atalanta ha la forza di continuare con un allenatore che ha nelle mani un progetto i cui frutti sono sotto gli occhi di tutti. Gasperini è stato fondamentale nella valorizzazione dei giocatori che la società gli ha messo a disposizione. Penso che in questi anni si sia formato un blocco tecnico in cui tutti sono cresciuti e che sta dando risultati davvero eccezionali. A Bergamo c’è un gruppo di lavoro, secondo me, veramente straordinario''.