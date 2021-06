Calciomercato Atalanta – L’obiettivo numero uno è Jeremie Boga

L'Atalanta vuole rinforzare il reparto offensivo e punta fortemente Jeremie Boga del Sassuolo: tutti i dettagli

Redazione

Il calciomercato partirà ufficialmente il primo luglio, ma la dirigenza bergamasca è già al lavoro per regalare a Gasperini rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Sicuramente arriveranno almeno un paio di difensori ed un centrocampista. Un giocatore che con molta probabilità sbarcherà a Bergamo è Takehiro Tomiyasu del Bologna, molto utile dal punto di vista tattico. Occhi anche su Lyancodel Torino, mentre come sostituto di De Roon e Freuler piacciono Thorsby della Sampdoria e i due rossoblu Schouten e Svanberg. Sartori vorrebbe, inoltre, un nuovo attaccante: piace molto Jeremie Boga.

Jeremie Boga

L’ala del Sassuolo, per via del covid e di qualche infortunio di troppo, non ha vissuto una stagione molto positiva. In 27 partite di campionato ha realizzato solamente quattro gol e due assist. Bottino molto più basso rispetto a quello dello scorso anno, in cui aveva trovato la rete ben 11 volte. Nonostante un’annata negativa, l’Atalanta vede nel classe ‘97 un acquisto di valore e sarebbe pronta ad uno sforzo economico pur di acquistarlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Dea ha già avviato i contatti con il club emiliano. La dirigenza neroverde continua a chiedere circa quaranta milioni di euro, ma è possibile che l'operazione possa chiudersi intorno ai trenta milioni magari inserendo i bonus o una contropartita tecnica. Tuttavia, c’è da battere la concorrenza di diversi club europei, come per esempio il Marsiglia, il Lione ed anche lo Shakhtar Donetsk del neo tecnico De Zerbi.

Boga conferma l'addio

Lo stesso Boga, in un'intervista all'Equipe, ha confermato di voler intraprendere una nuova avventura.

''Da gennaio eravamo in trattativa per il rinnovo, senza arrivare ad un accordo. Così abbiamo deciso con i dirigenti che mi sarei trasferito quest’estate. Dopo tre anni qui, ora è il momento giusto. Vorrei fare un passo avanti. Se c’è la possibilità di seguire l’allenatore, perché no. Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque: dovremo vedere dove andrà, cosa succederà alla fine in questa stagione. Non chiudo nessuna porta''.