Calciomercato Fiorentina – Sensi: che è successo? Convince più il piano B

Il nome di Stefano Sensi era stato (e lo è tutt'ora) pesantemente accostato a quello del centrocampo della Fiorentina. Tuttavia la trattativa, ammesso che ce ne sia una, continua a procedere a passi molto lenti. I nerazzurri non avrebbero ancora deciso se puntare o meno su di lui. Le sue caratteristiche e la sua visione di gioco non dispiacerebbero per niente a Simone Inzaghi. Resta comunque il fatto che per meno di 15 milioni di euro difficilmente la società Campione d'Italia lo farà partire. Ecco perché la Fiorentina avrebbe già un piano B, anzi, due <<<