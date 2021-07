Calciomercato Fiorentina- Senti Biraghi. “La fascia? Vedremo. Sul mio futuro…”

La Fiorentina continua a preparare la sua stagione. L'obiettivo di società e del nuovo tecnico Italiano è di disputare un grande campionato. La squadra e tutti i tifosi hanno voglia di rivalsa dopo le ultime stagioni deludenti. Nonostante gli sforzi e gli investimenti di Commisso, la Fiorentina ha disputato solo campionati anonimi sotto la nuova proprietà. Per riscattare le ultime stagioni c'è bisogno di innesti. La dirigenza è sempre al lavoro per regalare al tecnico il terzino destro, il regista e l'esterno offensivo. Ma non finisce qui. Per fare una buona stagione bisogna ripartire anche dai senatori e uno di loro è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa. Ecco le parole di Biraghi <<<