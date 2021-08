Fiorentina – Allarme! Il serbo in partenza? Prade ha in mente il sostituto

La Fiorentina è reduce dalla vittoria in amichevole contro la Virtus Verona. Partita che si inserisce in mezzo alla sessione estiva di mercato, in cui i dirigenti gigliati hanno portato a conclusione solo l'acquisto di Nico Gonzalez. Servono ulteriori rinforzi. Il neo tecnico Vincenzo Italiano ha richiesto esplicitamente un difensore, un esterno, un centrocampista ed un nuovo attaccante. Tuttavia, c'è una voce che non lascia tranquilli i tifosi viola. Il Tottenham potrebbe da un momento all'altro tornare alla carica per Dusan Vlahovic. Pradè ha già in mente il sostituto del serbo. Vediamo le ultime novità <<<