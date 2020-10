Serie A, adeguamento del protocollo in vista. Per ora niente Playoff

La Serie A insieme all’Italia si trova di fronte alla seconda e inevitabile ondata di Covid-19, dopo il locdown dello scorso marzo, oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo aumento dei contagi, anche se la grande percentuale sono asintomatici. Il calcio italiano fa i conti con un numero piuttosto elevato di positività con il caso Genoa a fare da apripista e a preoccupare il sistema. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il protocollo anti Covid stilato da FIGC e Cts potrebbe essere adeguato e modificato. Soprattutto dopo il caso Juventus–Napoli, gara non giocata per l’intervento della Asl a bloccare i campani in partenza per Torino. Gli stai generali del calcio devono trovare una soluzione per mandare avanti uno dei traini dell’economia italiana, il calcio. Al momento l’ipotesi Playoff sembra allontanarsi, visto che non trova d’accordo le parti e divide sulle idee. Il calcio italiano è chiamato a trovare soluzioni per continuare e per non mandare a gambe all’aria un sistema che trascina il paese.