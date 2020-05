Serie A appesa ad un filo. Il governo ancora non da l’ok per la ripresa

Il campionato di Serie A resta in sospeso tra protocolli e nuovi casi positivi. Il Cts e il ministro della salute Speranza porteranno sul tavolo di Conte il dossier sulla ripresa del massimo campionato di calcio nazionale. Secondo quanto riporta La Stampa, la decisione e il parere del governo arriverà nella seconda metà della settimana appena iniziata o la prossima. Mentre per quanto riguarda gli allenamenti collettivi, potrebbe arrivare già oggi il sì per la ripresa dal 18 maggio. Il campionato qualora dovesse ripartire vedrà disputarsi 124 partite compresa la Coppa Italia, presumibilmente con ripartenza dal 13-14 giugno. Il tutto dipenderà ovviamente dalla curva dei contagi.