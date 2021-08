Calciomercato Fiorentina – Sgarbo di mercato / Sinergia con il Real Madrid

Nelle ultime ore di mercato, la viola è l'assoluta protagonista . Appena completato l'acquisto di Torreira non c'è nemmeno stato il tempo di rifiatare che ci si è buttati a capofitto alla ricerca di un nuovo terzino destro. Sono tanti i nomi in lizza, ma uno sembra aver stregato la dirigenza viola .

La trattativa procede bene ed anche abbastanza velocemente , dato che già prima della pausa nazionali il giocatore potrebbe essere a Firenze per le visite mediche e sancire la definitiva chiusura dell'affare. Per una trattativa che procede bene, c'è un'altra che sembra si possa definire chiusa .

Il difensore non l'ha presa bene, dato che da diversi giorni stava solamente aspettando l'offerta giusta, che al momento non è arrivata e probabilmente non arriverà mai, scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Ecco, inoltre, chi sarà il nuovo terzino destro della formazione viola. Un talento formidabile <<<