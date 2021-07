Mercato Fiorentina – Si complica la cessione: ecco tutti i possibili scenari

La Fiorentina prosegue il suo ritiro di Moena agli ordini di VincenzoItaliano. La società vuole che questa sia la stagione della svolta. Infatti nonostante gli investimenti importanti negli ultimi due anni di gestione Commisso, i risultati raccolti in campo solo stati molto deludenti. Per questo motivo il club vuole rialzarsi e riportare la Fiorentina nelle posizioni che contano in classifica. Per farlo, però, c'è bisogno di intervenire sul mercato. La società lo sa e sta individuando i profili su cui accelerare, in particolare: terzino destro, regista ed esterno offensivo. Ma sul terzino ci sono da fare delle valutazioni: infatti la cessione di Lirola si sta complicando. Ecco tutti i dettagli <<<