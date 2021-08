Calciomercato Fiorentina – Trattativa saltata, ma le sorprese non finiscono

Una trattativa sembra essere saltata e il giocatore probabilmente rimarrà ancora con la casacca gigliata. Ecco di chi si sta parlando

L'inizio della stagione viola, si sta dividendo in due parti . La prima è quella sul campo e non ci si può lamentare dato che il match ufficiale è andato molto bene. La seconda è quella sul mercato, qua i tifosi viola hanno molto da rimuginare , dato che oltre Nico Gonzalez non sono arrivati colpi in entrata, ma soprattutto si rischia di perdere i propri beniamini. Le colonne portanti della società nelle ultime due stagioni rischiano di dover fare le valigie e cercare un altra destinazione . La spina dorsale della squadra potrebbe partire per via dei mancati accordi sui rinnovi. Anche se, negli ultimi istanti, una trattativa sembra essere saltata e il giocatore probabilmente rimarrà ancora con la casacca gigliata. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando <<<

Il motivo principale resta principalmente uno solo. La Fiorentina non ha nessuna intenzione di svendere, anche i giocatori in scadenza di contratto. Una volta che viene fissato il prezzo, non ci sono sconti e questa politica da parte della dirigenza italo americana sembra non essere ancora chiara a molti club. L'ultimo è stato proprio il West Ham, che ha cercato in tutti i modi di ottenere uno sconto sul cartellino, questo non è stato concesso ed ora la trattativa rischia di saltare. Scopri assieme a noi come si evolverà la vicenda.