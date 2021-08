Mercato Fiorentina – La Nazione scrive: “Il sostituto del promesso partente”

La dirigenza viola è stata chiara, solo dopo le cessioni arriveranno gli acquisti. Il ragionamento non fa una piega, dato che la rosa ora come ora rischia di essere piena di esuberi. Diversi i giocatori messi da diverso tempo nella lista dei partenti. Il problema principale è che al momento le offerte tardano ad arrivare, di conseguenza il mercato della Fiorentina rischia di trovare una pericolosissima situazione di stallo. La soluzione è trovare qualche acquirente per qualche giocatore e scendere sicuramente a compromessi, senza potersi permettere di fare la voce grossa. Al momento la società non sembra essere fiduciosa nell'intraprendere questa politica. Una prima punta però sembra esser vicina all'accasarsi in un nuovo team. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e il suo possibile sostituto <<<