Mercato Fiorentina – Suggestione da urlo, il giocatore del Liverpool…

Il mercato è oramai nel vivo e tutte le società sono pronte a fare faville per poter regalare ai propri tecnici la rosa più forte possibile. Nelle ultime ore anche la Fiorentina si sta muovendo in modo sfrenato, il primo acquisto che serve è un giocatore sulla fascia sinistra, dato che solo Sottil non potrà garantire la sufficiente copertura per tutta la stagione. Da Liverpool arrivano notizie a dir poco allettanti per un'occasione che nessuno vorrebbe perdere. Il giocatore sembra aver comunicato alla società di voler provare una nuova avventura. I gigliati sono pronti per attaccare e aggiudicarsi questo profilo. Scopri assieme a noi chi è il possibile nuovo titolare sulla fascia sinistra <<<