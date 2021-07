Calciomercato Fiorentina – Suggestione Strakosha: ecco perché conviene

La Fiorentina ha bisogno di soldi. In che senso? Il presidente Commisso li ha ma per spendere e diventare competitivi sul mercato serve una liquidità che derivi dalle cessioni. Il reparto dal quale si potrebbe ricavare una bella somma è proprio quello difensivo. Milenkovic ha un valore di circa 25 milioni di euro e l'anno prossimo andrà in scadenza. O gli si rinnova il contratto oppure lo si vende. Anche Dragowski ha un valore non di poco conto. Il cartellino del portiere polacco è di circa 16 milioni di euro. Ecco perché l'opzione Strakosha è più di una semplice suggestione. Facciamo due conti.