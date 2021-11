Calciomercato Torino / Cairo cala il jolly: ecco la prossima mossa

Bisogna ancora capire se questa sosta sarà stata utile o meno al Torino di Juric. La lampadina non riesce a rimanere accesa per più di due partite consecutive. Il Toro si accende e si spegne. Non si vedono due vittorie consecutive dal 17 settembre.

Gennaio si avvicina e Juric non perde occasione per far notare alla sua dirigenza che servono rinforzi. Questa squadra è fondata su solide fondamenta ma si può e si deve fare qualcosa in più. La situazione è sotto gli occhi di tutti. Ma arriviamo al dunque.