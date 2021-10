Calciomercato Torino – Ecco chi sostituirà Belotti: “contatti avviati”

Non c'è tempo da perdere. La dirigenza granata vuole sfruttare ogni singolo giorno della prossima sessione di mercato invernale. Le danze riapriranno il 3 gennaio e ne vedremo delle belle.

Ovviamente, il caso-Belotti è quello che sta attirando e che attirerà sempre di più l'attenzione. Per quanto la dirigenza granata possa negarlo, il Gallo piace a molte squadre del nostro campionato e non solo. Riuscire a trattenerlo fino a fine stagione non sarà facile.