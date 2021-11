Calciomercato Torino / Il turco torna di moda e Vagnati avrebbe deciso di…

Il Gallo non è incedibile. Il tecnico croato preferirebbe averlo a disposizione fino a fine stagione ma pecunia non olet. Il mondo del calcio ruota attorno ai soldi e qualora dovesse arrivare un'offerta convincente, si dice che Cairo sarebbe anche disposto a sedersi al tavolo. Non dimentichiamoci che dalla prossima sessione estiva di mercato Belotti sarà libero di fare i bagagli e di andarsene via a parametro zero. Ma non è questo il cuore dell'articolo. Questa volta il Gallo non c'entra niente.