Calciomercato Torino – Vagnati fa piazza pulita: “acquirente trovato, 7 mln”

Il diktat non è mai stato così chiaro. Il presidente Cairo non ha intenzione di spendere un centesimo se prima il suo direttore sportivo non riuscirà a piazzare gli esuberi.

Juric aspetta rinforzi e i nomi in ballo sono tanti. A gennaio ci sono tutte le basi perché possa accadere di tutto. Da Belotti, passando per Milinkovic Savic tra i pali, fino ad arrivare a Verdi, Baselli, Rincon e Zaza. Per non parlare di Bremer e Aina. Insomma, non ci annoieremo. Andiamo dritti al punto.