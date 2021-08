Mercato Fiorentina – Traffico sulle corsie laterali: chi entra e chi esce

Dopo l'inaspettata rottura con Gattuso, la Fiorentina ha scelto di ripartire con Vincenzo Italiano. Il siciliano è un tecnico giovane ed ambizioso che ha dimostrato grande grinta e personalità. Tuttavia, l'ex allenatore dello Spezia avrà bisogno di rinforzi importanti. Ad oggi è arrivato solamente Nico Gonzalez. Servono anche un difensore, un centrocampista, un attaccante ed un esterno. Proprio quello delle fasce è un reparto in cui la dirigenza avrà diverse operazioni da chiudere, sia in entrata che in uscita. Ma vediamo gli ultimi aggiornamenti <<<