Calciomercato Fiorentina – Trattative che avrebbero fatto esultare la piazza

Sono arrivati Nico Gonzalez dallo Stoccarda per ben 27 milioni e mezzo di euro (l'affare più importante nella sotria della società gigliata). Il ritorno di Nastasic che andrà a sostituire German Pezzella, nelle gerarchie della squadra ed infine l'ultimo acquisto è quello che riguarda Lucas Torreira . Il centrocampista uruguaiano è un vero e proprio colpaccio per la mediana gigliata.

Nelle ultime ore ci ha provato in tutti i modi la società gigliata per mettere la ciliegina sulla torta ad un mercato incredibilmente ed economicamente espansivo. Dato che non è avvenuta nessuna cessione rilevante. Scopri assieme a noi perché le trattative non sono entrate in porto. A pochissimo dai colpacci <<<