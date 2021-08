Fiorentina – Colpo di scena: è ufficiale il rinnovo di contratto

La Fiorentina è al lavoro per preparare l'esordio di campionato contro la Roma. Italiano vuole iniziare alla grande questa nuova avventura a Firenze. All'Olimpico assisteremo ad un match aperto tra due squadre desiderose di riscattare una stagione deludente. In attesa di questa sfida, la società viola è al lavoro per migliorare la rosa. L'acquisto del solo Nico Gonzales non basta, servono ulteriori innesti. Inoltre, la proprietà italo americana deve risolvere al più presto le situazioni contrattuali di vari giocatori. Se Pezzella, sembra non voler rinnovare, c'è un giocatore che ha messo la firma sul contratto. Scopriamo di chi si tratta <<<