Mercato Fiorentina – Ufficiale / Rinnovo fino al 2026

No, non stiamo parlando di Dusan Vlahovic. Il destino del serbo è ormai deciso. A gennaio oppure in estate lascerà il club toscano. Tuttavia, i tifosi possono gioire per il rinnovo di contratto di Riccardo Sottil. Il precedente accordo con il classe '99 sarebbe scaduto nel 2024, ma la dirigenza viola ha voluto prolungarlo di ulteriori due anni.