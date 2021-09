Mercato Fiorentina – Da possibile partente a conferma: ora vuole stupire

Dopo diverse stagioni negative, la Fiorentina ha voglia di tornare a competere per obiettivi importanti. L'Europa manca da tanti, troppi anni. L'avvio di campionato è stato dolce amaro. Dopo la sconfitta all'esordio, i viola hanno portato i tre punti a casa nella sfida contro il Torino. Decisivi i gol del neo acquisto Nico Gonzalez e del solito Dusan Vlahovic. Adesso, è arrivato il momento dello stop causa Nazionali.

Vincenzo Italiano avrà modo di valutare da vicino gli ultimi arrivi, in particolare Lucas Torreira. Ma non solo. La Fiorentina ha diversi giocatori da rivalutare. Tra tutti spunta il nome di Aleksander Kokorin.

Il russo, quest'estate, poteva partire. Alla fine, la società ha deciso di vendere Kouamé e dare una nuova chance all' ex punta dello Zenit. E’ lui il vice di Dusan Vlahovic. Kokorin ha un obiettivo in mente. Ecco quale <<<