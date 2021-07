Calciomercato Fiorentina – Zaccagni o Messias: questo è il dilemma!

Secondo quanto riportato da La Nazione, il nome di Zaccagni avrebbe scavalcato le gerarchie tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina. Serve un calciatore offensivo. O meglio, ne serve un altro oltre al neo campione della Copa America Nico Gonzalez. I nomi che sarebbero finiti nel mirino della società gigliata sarebbero proprio quelli di Mattia Zaccagni e Junior Messias. Per tanti motivi i due giocatori sono molto diversi. Innanzitutto l'età. L'italiano ha 26 anni mentre il brasiliano ne ha 30. Per non parlare del valore di mercato. Il cartellino del calciatore del Crotone si aggira attorno ai 5 milioni. Quello di Zaccagni, invece, ne vale circa 15. Ecco perché è utopico che possano arrivare entrambi. Ma non finisce qui <<<