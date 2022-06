Calciomercato Cagliari, Aramu-Okereke: il piano di Giulini e l’ok di Liverani

1 di 2 Procediamo per gradi

Il calciomercato del Cagliari, piano piano, sta prendendo forma. Il primo luglio si darà il via alle danze e tutte le operazioni potranno essere ufficializzate e i vari contratti depositati in Lega.

Il titolo dell'articolo non lascia spazio a diverse interpretazioni. Il Cagliari si trova in una situazione di stallo che, però, potrebbe sbloccarsi presto qualora i pezzi del puzzle si incastrassero. Un passo alla volta, facciamo il punto della situazione perché, come dicevamo, qualcosa si sta muovendo.