Calciomercato Cagliari | Di Marzio e Pedullà fanno impazzire i tifosi

E' da giorni che non facciamo altro che tenere entrambe le situazioni sotto stretto monitoraggio e chi ci segue lo sa. Abbiamo accompagnato i tifosi del Cagliari in questa lunga e burrascosa avventura che si chiama "calciomercato" dal giorno dopo quella fatidica partita di campionato. Le nostre notizie, per l'ennesima volta, hanno trovato conferma. I due esperti di mercato non hanno dubbi e adesso vogliono far sognare i tifosi del Cagliari ma soprattutto Fabio Liverani che può tirare un sospiro di sollievo.

Questa volta la trattativa è durata meno del previsto. Il Cagliari ha il disperato bisogno di un terzino sinistro e, finalmente, è arrivato. Obert si era sacrificato schierandosi in una posizione che, nonostante non fosse la sua, sa ugualmente ricoprire con ottimi risultati. Ma adesso non dovrà preoccuparsi e potrà tornare a fare il centrale. Alfredo Pedulla scrive: "è arrivato il via libera" e con queste 5 parole chiude il capitolo Carboni. Questo ragazzo argentino ha 19 anni e un grandissimo potenziale di miglioramento. Dotato di ottima tecnica e di una grande velocità, Carboni arriva a Cagliari in prestito, pronto per questa nuova avventura dove finalmente potrà dimostrare quanto vale. Ma Franco Carboni è soltanto il primo dei due colpi che sono stati ufficializzati. Passiamo al secondo, parla Di Marzio <<<