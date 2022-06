Calciomercato Cagliari, Giulini accontenta Liverani con Viola e altri 2 colpi

Cragno andrà al Monza, Bellanova diventerà un nuovo giocatore dei nerazzurri di Zhang, Nandez andrà via al 99% (anche se non si sa ancora dove), Joao Pedro è conteso tra Monza, Torino e Salernitana (e continua a rifiutare ricche offerte dalle più remote parti del mondo). Marin andrà all'Empoli per prendere il posto di Asllani. Lovato viene continuamente accostato alla Salernitana. Ma non finisce qui.