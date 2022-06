Cagliari | Clamoroso: Giulini ribalta la situazione-calciomercato, reggetevi

Il presidente Giulini vuole tornare in Serie A nel minor tempo possibile. Capozucca non si ferma un attimo e Liverani spera soltanto che alle tante promesse, seguiranno anche i fatti.

Il Cagliari sta per essere smantellato ed è soltanto una questione di tempo. Joao Pedro, Cragno, Bellanova e Nandez partiranno al 100%. Keita e Lykogiannis si svincolano entro fine mese. Dalbert non verrà riscattato. Baselli torna a Torino e il centrocampo non è mai stato tanto scoperto. Ma non finisce qui.