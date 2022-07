Calciomercato Cagliari | Bufala clamorosa su Joao Pedro: tutto finto!

Il futuro di Joao Pedro continua a rimanere un mistero. Ma una cosa è certa, il capitano del Cagliari non rimarrà in Sardegna nella prossima stagione. Capozucca ha detto che il Cagliari lo avrebbe venduto e così sarà. Il club rossoblù non può permettersi un giocatore del suo spessore adesso che non milita più in Serie A. Si tratta solo di una questione di tempo. Ma dove andrà?