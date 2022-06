Calciomercato Cagliari / Joao Pedro e Pedullà: notte di notizie da urlo!

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, sta per mantenere la parola data. Nel corso della conferenza stampa di fine stagione, il ds Capozucca ha più volte ribadito quanto lui e Giulini siano sulla stessa lunghezza d'onda.

Il Cagliari verrà rivoluzionato, dopodiché si ripartirà dai giovani. Liverani è stato preso con l'intenzione di tornare immediatamente in Serie A. Non sarà facile e molti titolari dello scorso anno non vestiranno più la maglia rossoblù nella prossimo campionato. Avete sentito Pedullà?