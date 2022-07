Calciomercato Cagliari, Nandez: colpo di scena! Sky Sport lancia la bomba

L'amore tra Nahitan Nandez e il Cagliari è ormai svanito da tempo. Dopo la delusione per non esser stato preso dal club nerazzurro - che gli aveva preferito Dumfries - Nandez adesso è pronto a fare i bagagli e a levare il disturbo.

La situazione la conosciamo tutti anche fin troppo bene. Arrivato dal Boca Juniors per 16,20 milioni di euro, Giulini non ha intenzione di svenderlo. Il presidente rossoblù non vuole regalare niente a nessuno. Nandez verrà venduto ma solo ed esclusivamente alle condizioni di Giulini. Ed è qui che la situazione si complica. Sarà davvero difficile, se non impossibile, riuscire a vendere Nandez per la stessa cifra con cui è stato acquistato. Ma ci sono novità.