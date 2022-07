Calciomercato Cagliari / Ribaltone della Sampdoria! News su Lapadula

Giulini vuole, anzi, deve giocarsi le prossime carte nel migliore dei modi. Ci sono ancora Joao Pedro, Nandez e Rog da piazzare e la società rossoblù vorrebbe ricavare il massimo da tutte le cessioni. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo dal centrocampista croato perché c'è un retroscena da non sottovalutare.

Giulini non ha intenzione di fare sconti a nessuno e il caso-Joao Pedro ne è l'ennesima conferma. Il Cagliari ha acquistato Rog dal Napoli per la bellezza di 15 milioni di euro e adesso non vuole svenderlo al primo che passa. La Sampdoria è interessata al cartellino del giocatore e i nomi messi sul piatto ormai li conosciamo tutti. Il nuovo Cagliari ripartirà dai giovani. Askildsen (21 anni) sarebbe in linea con la strategia di Giulini e Capozucca. Verre (28 anni) un po' meno ma è comunque un giocatore che sarebbe molto utile alla causa rossoblù. Eppure, qualcosa sembra non convincere le due società. Ed ecco che, di conseguenza, è spuntato anche il nome di Riccardo Ladinetti che, un po' a sorpresa, pare sia più fuori che dentro al progetto del Cagliari che adesso potrebbe tentare di inserirlo nella trattativa. Ma attenzione perché hanno cominciato a suonare le sirene tedesche .

Rog ha giocato in Croazia, in Spagna e in Italia. Gira voce che non gli dispiacerebbe affatto provare il campionato tedesco ed ecco che, se Sampdoria e Cagliari non riuscissero a chiudere l'affare, alla finestra ci sarebbe l'Eintracht Francoforte che continua a tenere Rog sotto strettissimo monitoraggio. Ma le novità non finiscono qui.