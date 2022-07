Calciomercato Cagliari – Rog, Giulini, Sampdoria: operazione clamorosa

Rog non vuole giocare in Serie B. Premessa: nessun calciatore che ha giocato in Serie A vorrebbe retrocedere. Partendo da questo presupposto più che scontato, è arrivato il momento di fare il punto della situazione e di analizzare la vicenda da più punti di vista. Rog ha cercato di fare il possibile per la causa rossoblù. Gli infortuni, però, non gli hanno dato la possibilità di poter incidere quanto avrebbe voluto. Parlano i numeri e le statistiche dicono che il croato ha totalizzato appena 8 presenze nell'ultima stagione (0 gol e 1 assist).