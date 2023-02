Torino calcio – Rivoluzione! Spunta una lista con 6 attaccanti per il 2024

1 di 7 Attacco: rivoluzione in vista

Pietro Pellegri e Antonio Sanabria non si stanno rivelando all'altezza della situazione. I tifosi del Torino sono scontenti, l'Europa è lontana e anche Juric divide la tifoseria. C'è chi continua a supportarlo a spada tratta e chi, invece, invoca anche il cambio in panchina. Ma è inutile continuare a girarci intorno. Al Toro serve una bella strigliata. Quest'estate cambieranno parecchie cose a partire dal reparto offensivo: ci sono 4 nomi per il futuro attaccante del 2024 <<<