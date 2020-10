News Roma – Ribaltone in vista? Ecco cosa sappiamo

NOTIZIE ROMA – La vittoria perentoria di domenica sera sul Benevento sembrava aver calmato le acque in casa Roma. Ma le dichiarazioni del tecnico Paulo Fonseca alla stampa portoghese hanno provocato uno scossone non da poco nelle file dei vertici societari. Friedkin sta lavorando alacremente per rinforzare i quadri dirigenziali del club, con la massima priorità riservata all’arrivo di un direttore sportivo. Nei progetti del patron dei capitolini ci sarebbe anche la volontà di inserire una figura che possa fungere da intermediario fra squadra e società. Insomma potrebbe esserci un vero e proprio sconvolgimento dell’organigramma giallorosso che rischia di coinvolgere anche l’allenatore.

Sia Il Tempo che La Stampa raccontano di un rapporto ormai logoro fra Fonseca e il Ceo della Roma Guido Fienga. Si prospetterebbe la permanenza di uno solo dei due, ma Friedkin non ha ancora deciso in merito. Intanto continuano i contatti con Jonas Boldt, nonostante le smentite del manager dell’Amburgo, che rimane fra i candidati principali per il ruolo di ds. Al di là di chi arriverà ad occupare questo ruolo di vitale importanza per qualsiasi club, ci sarà da mettere in chiaro la posizione dell’allenatore. La Stampa rilancia due candidature prestigiose per sostituire il portoghese.

Maurizio Sarri sta per risolvere il proprio contratto con la Vecchia Signora e sarebbe pronto per accogliere una nuova avventura. Roma e Fiorentina sarebbero molto interessate al tecnico napoletano. In secondo piano permane la suggestione Allegri, che dopo un periodo di pausa ha una gran voglia di tornare ad allenare. Indipendetemente da chi saranno allenatore e ds, Friedkin si prepara per un ambizioso mercato di gennaio.