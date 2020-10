News Roma, terremoto Friedkin: una certezza e una pazza idea

NOTIZIE ROMA- L’arrivo nella capitale di Dan Friedkin non è stato accompagnato da una campagna acquisti stratosferica e da un inizio di campionato perfetto. Brucia ancora il 3 a 0 a tavolino rimediato alla prima giornata con il Verona per un errore marchiano da parte di un membro della dirigenza giallorossa. Nelle intenzioni del proprietario del club capitolino, però, c’è la volontà di dare una scossa alla stagione attraverso degli interventi importanti su vari aspetti. Il primo nodo da sciogliere riguarda senza dubbio la figura del direttore sportivo, come sottolineato anche dal tecnico Fonseca alla stampa portoghese: “Serve un DS”. Proprio su questo punto Leggo rivela una clamorosa indiscrezione, che la testata definisce una “pazza idea”.

A quanto sembrerebbe Friedkin vorrebbe affidarsi alla figura carismatica di Rudi Voeller, idolo della curca Sud da calciatore. Jonas Boldt, attuale dg del Bayer Leverkusen, sarebbe stato un suggerimento proprio del “tedesco volante”. I contatti andati in scena in questi giorni avrebbero già dato esito positivo, anche se in corsa sembrerebbe rimanere anche Ralf Rangnick. A lungo inseguito da Gazidis per i rossoneri, ora è diventato più di un’idea per la Roma. Ma Friedkin non si ferma qui. La notizia che farà felici i tifosi giallorossi riguarda un totem dei capitolini.

Come riporta il Corriere dello Sport Edin Dzeko potrebbe presto rinnovare con la Roma. Vicinissimo per la seconda estate consecutiva alle big della Serie A, il centravanti bosniaco ora potrebbe legarsi a vita ai giallorossi. Il piano di Friedkin dovrebbe prevedere un prolungamento fino al 2023, assicurando al calciatore sempre 15 milioni di euro, ma spalmati in tre anni invece che in 2. Intanto la società si è già mossa per un altro colpo di mercato per fare felice il proprio tecnico >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA