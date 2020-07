Roma News – Mercato, è finita: addio a un passo. E non solo…

NOTIZIE ROMA – Una grossa rivoluzione. Quasi totale. La stagione romanista può considerarsi sin da ora fallimentare, almeno per quel che riguarda i risultati. Che poi, sono quelli che contano. Un campionato anonimo e tante delusioni. Per questo motivo, quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane dovrebbe delineare quella che possiamo bollare tranquillamente come una vera e propria rivoluzione. Nello specifico, in estate, ci troveremo a parlare di cessioni più che di acquisti. E questi ultimi, dipenderanno probabilmente – principalmente – dalle cessioni. Ecco il motivo per cui sarà molto importante capire il da farsi. Nello specifico, ci sarebbe un primo giocatore già molto vicino a dire addio alla Roma.

Si tratta di Under. che secondo quanto viene riportato da calciomercato.it, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. Un accordo, sarebbe già stato trovato fra il giocatore ed il DS partenopeo Giuntoli. Il quale, avrebbe offerto alla Roma due giocatori – Ospina e Ounas – più una parte cash. I giallorossi, però, al momento avrebbero rifiutato questa ipotesi. Chiedendo al Napoli 30 milioni di euro cash. Di sicuro, la volontà del giocatore – che come detto avrebbe già l’accordo col Napoli stesso – potrebbe essere determinante. Si vedrà. Ma l’addio, sembra ora davvero ad un passo.