Udinese – Adesso è ufficiale / Cambia tutto il programma

La squadra bianconera si avvicina al prossimo incontro di campionato. Una situazione non semplice, il calendario è in continuo stravolgimento

Redazione

La squadra bianconera si sta avvicinando verso il prossimo impegno di campionato, si parla di una sfida da dentro o fuori e che dirà moltissimo sul finale di stagione. Stiamo parlando dell'incontro tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e il Cagliari di Walter Mazzarri. Tra le due, sicuramente la squadra che può stare più tranquilla è quella friulana, ma fino a quando non viene raggiunto l'obiettivo non si può abbassare minimamente la guardia. Motivo per cui sono già ricominciati gli allenamenti in quel del Bruseschi e tutti sono disposti nel dare il massimo pur di raggiungere le posizioni più alte in classifica. Intanto c'è un cambiamento molto importante che riguarda la società e il programma dei prossimi giorni, ecco cosa sta succedendo.

L'amichevole

Come tutti sanno, domani era in programma un'amichevole per la squadra allenata dal tecnico toscano, ma proprio all'ultimo minuto questo evento è saltato. Di conseguenza non ci sarà più il match della Dacia Arena che si giocava contro il Koper, squadra che attualmente occupa la seconda posizione nel campionato sloveno e proverà (fino alla fine) a portare via il titolo al Maribor. La società ha già un'alternativa pronta e di conseguenza ci si prepara al prossimo incontro che si disputerà sempre sabato pomeriggio.

Il nuovo programma

Per provare i nuovi schemi e le nuove idee del mister c'è bisogno di giocare e di conseguenza si è comunque organizzato un match di novanta minuti che vedrà due ranghi misti composti dalla prima squadra e dalla primavera. Resta un test importante, dato che il finale di campionato si avvicina e bisogna fare il possibile per arrivarci nella maniera migliore possibile. Le novità sulla corazzata bianconera non si concludono qua. Scopri le dichiarazioni del bomber (ex Palermo) Ilja Nestorovski, che proprio oggi giocherà nello stadio del suo vecchio team. Il giocatore si è aperto a 360 gradi. Ecco il suo pensiero <<<