News Udinese / Non si perde un minuto! Al Bruseschi vietato fermarsi

I sardi di Mazzarri, la trasferta in laguna e il possibile recupero contro la Viola. L'elenco dei prossimi impegni è chiaro come chiara è l'importanza di ogni singola partita.

Ecco perché dopo i due giorni di pausa concessi, d'ora in avanti non si perderà più un minuto e al Bruseschi dopo la seduta di ieri i ragazzi di mister Cioffi saranno in campo mattina e pomeriggio nella giornata di oggi.