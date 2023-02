Udinese-Atalanta / Incontro decisivo per Thauvin: arriva maglia da titolare

La squadra di Giampiero Gasperini se la dovrà vedere con un'Udinese in un momento tutt'altro che positivo. Le ultime sul neo arrivato Thauvin

Il team bianconero sa che questo sabato ha un solo obiettivo possibile da raggiungere: la vittoria. Stiamo parlando di una squadra che ha grande bisogno di vincere e deve a tutti i costi poter fare il massimo per portare a casa i tre punti. L'Europa dista ancora e solo quattro lunghezze, motivo per cui si può ancora sognare ma serve una vera e propria scossa a partire da questo sabato, quando alle ore 18 si scenderà sul campo da gioco per l'incontro tra l'Udinese e l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Non arrivano belle notizie per il tecnico dei bianconeri Andrea Sottil, molto probabilmente la squadra dovrà fare a meno di un calciatore davvero importante come il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra. Sembra essere già scritto chi occuperà il ruolo del talento argentino.

Proprio questo sabato potrebbe arrivare la chance dal primo minuto per il colpo di questo mercato di gennaio: Florian Thauvin. L'ala francese che ha vestito la maglia del Marsiglia non se la sta passando molto bene. In questo inizio di esperienza bianconera non è riuscito a trovare la continuità che si aspettava e dopo quattro partite sono più i punti di domanda che le certezze. Proprio contro l'Atalanta, però, potrebbe mettere a tacere tutte le opinioni con una buona prestazione e magari anche incisiva sotto la porta avversaria.

In campo così — Al momento non si sa ancora come l'Udinese potrebbe scendere sul campo da gioco e come detto in precedenza, molto dipenderà dalla presenza o dall'assenza del Tucu. La squadra ha bisogno di trovare gol e soprattutto buone prestazioni in attacco, motivo per cui la fantasia di Thauvin può essere messa solo dietro la prima punta che in questo caso sarà Beto.