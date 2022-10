Udinese | Bargiggia choc: “Deulofeu sedotto e abbandonato dal Napoli”

L'Udinese continua a vincere e a convincere. Uno dei protagonisti principali di questo successo è sicuramente Gerard Deulofeu. Il catalano non ha ancora trovato la via del gol, ma con l'assist di ieri è arrivato a quota 5 in questa speciale categoria. Sottil non è preoccupato, perché conosce l'importanza del fantasista spagnolo nello sviluppo del gioco friulano. Il numero 10 è il faro tecnico della manovra dei bianconeri: dai suoi piedi sapienti nascono tutte le azioni offensive. Questo ruolo imprescindibile se lo è costruito sin da quando è arrivato dal Watford, trovando a Udine una seconda giovinezza.