Udinese / Il calendario dalla 20esima alla 27esima giornata è ufficiale

Il calendario dell'Udinese dalla prima del girone di ritorno all'ottava è oramai ufficiale. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere quali saranno le date in cui la squadra di Gabriele Cioffi è pronta per scendere in campo. Bisogna ribaltare una situazione di classifica non proprio semplice. Si parte con la Fiorentina e si termina con la Salernitana.