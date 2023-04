News Udinese – Cambia il rigorista? Le ultime dopo l’errore di Pereyra

Adesso è ufficiale e i bianconeri cambiano il loro rigorista o almeno questa è l'idea della stampa. La decisione dopo il tiro di Pereyra ieri

Ieri sera è arrivato il secondo tiro dagli undici metri in stagione (di fila) per i bianconeri allenati da Andrea Sottil. Sul dischetto si è presentato quello che è il rigorista designato per questa stagione di campionato: Roberto "El Tucu" Pereyra ed ha fallito il suo tiro verso la porta difesa da Rui Patricio. Un errore che sicuramente fa malissimo non solo al calciatore ed alla partita in se, ma anche al morale della squadra che da quel momento in poi non è più riuscita a recuperare lo svantaggio. Il match finisce e la domanda sorge spontanea, dopo quanto visto in campionato nelle ultime due giornate, è arrivato il momento di cambiare la gerarchia dagli undici metri? Ecco la possibile soluzione.

Il gol trasformato da Beto con tutte le pressioni del caso, in pieno recupero e contro un Monza con grande voglia di fare la differenza si è rivelato a dir poco decisivo. In questo caso è stato proprio il calciatore portoghese a salvare la squadra da una sconfitta davvero infelice e a dir poco pesante. Vedendo l'errore di Pereyra e la non possibilità di ricalciare dagli undici metri per via della sua assenza, sembra essere arrivato il momento in cui diverse gerarchie possono cambiare.

Beto nuovo rigorista? — Non è una certezza, ma se dovessero arrivare altri rigori da oggi a fine stagione è molto probabile che gli tiri il centravanti ex Portimonense. Proprio bomber Beto ha dimostrato di avere la freddezza necessaria per prendersi questi tiri e soprattutto è supportato dallo 0 su 2 del capitano nei suoi ultimi tentativi dal dischetto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime e i voti assegnati dopo la sfida di campionato disputata ieri sera. Ecco chi ha sorpreso e chi invece ha deluso dopo il match dello stadio Olimpico con avversaria la Roma di Mou. Le pagelle della serata <<<