Roma-Udinese 3-0 / Il top ed il flop dell’incontro: Pereyra da dimenticare

Si è conclusa da dieci minuti la sfida di campionato tra la Roma e l'Udinese di Andrea Sottil. Ecco il top e il flop dopo questa sconfitta

L'Udinese ha concluso da pochi minuti la sua trentesima giornata di campionato. Stiamo parlando di una sfida molto importante e che doveva dimostrare a tutti il valore della società di Andrea Sottil. Alla fine del match non possiamo fare altro che restare molto delusi dal rendimento della squadra del tecnico ex Ascoli. Una sconfitta senza appello contro una Roma che era comunque rimaneggiata (soprattutto in attacco). Una vera e propria debacle senza alcuna giustificazione. Bisogna fare molto, ma molto di più per poter salvare un finale di stagione che rischia di essere vissuto nell'anonimato (in maniera anche molto preoccupante). Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere il top ed il flop di giornata.

Oggi è davvero difficile dare un premio come miglior giocatore in campo ad un bianconero. Se proprio dobbiamo nominarne uno sceglieremo il laterale italiano nel giro della nazionale: Destiny Udogie. Il calciatore promesso sposo del Tottenham ha giocato un gran match sulla fascia ed è stato l'unico a non arrendersi mai. Non è un caso che le pochissime azioni pericolose nascano dai suoi piedi o dalle sue scorribande sulla fascia. Alla fine probabilmente è l'unico (assieme all'estremo difensore Marco Silvestri) a meritarsi la sufficienza finale. Dopo il top, adesso passiamo subito al flop di questa partita.

Prestazione da dimenticare — Roberto "El Tucu" Pereyra è senza ombra di dubbio il peggiore di questa giornata di campionato. Da lui ci si aspettava sicuramente di più, ma quella odierna è anche difficile da definire come una prestazione normale. Nel primo tempo regala un rigore alla squadra giallorossa e nella seconda frazione sbaglia il tiro dagli undici metri che poteva riaprire l'incontro. Un match da dimenticare il prima possibile per il talento argentino.